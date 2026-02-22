和歌山県で打ち上げ予定の民間ロケット「カイロス」の３号機の打ち上げが、予定されていた２月２５日から延期されることがわかりました。スペースワンの発表によりますと、カイロスロケット３号機は２月２５日（水）午前１１時から１１時２０分の時間帯に打ち上げる予定としていましたが、天候判断にかかる総合的な分析の結果、打上げの延期を決定したということです。さらに、今後の気象条件の見通しなども踏まえ、２月中の