1匹の猫を捉えた写真が、X上で注目を浴びている。【17.4万表示、1.7万いいね】猫がいるのはこの場所2026年2月17日、Xユーザーの「しゃとる→ちるこん」（＠shuttle_drive）さんが投稿した1枚には、細かく枝分かれした木が写っている。ここに、猫がいるそうだが......。ぜ、全然わからない。どこにいるんだ！？皆さんは、見つけられた？ヒントは、＠shuttle_driveさんがポストに添えていた呟き。「カラスいるなー思ったら猫だった」