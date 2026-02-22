片目を失明したことで起こる「距離感の喪失」は、教室という狭い世界では単なる「どんくささ」として映り、周囲の理解を得ることはできませんでした。世界で活躍するモデルの吉野奈美佳さんは、小学校2年生のときに左目を失明。クラスには自分の不自由を理解してくれる友人はいませんでした。それでも、彼女があえて“他人の視線”にさらされるモデルの道を選んだ理由を伺いました。 【写真】「片目失明の境遇を強みに」力強い眼