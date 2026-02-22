「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）広島が２１日、今年初のオープン戦となるＤｅＮＡ戦（宜野湾）に臨んだ。黒星を喫したものの、即戦力候補の新人野手コンビが躍動。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝と同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝がともに３安打を放ってアピールに成功した。日に日に評価を高める新人コンビが横一線の競争でけん引役となる。「９番・