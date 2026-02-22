太田出版が運営する「マンガ・エロティクス・エフ」に、気鋭の新人・勝見ふうたろーが参加。新作の短編読切『ぬめり』を、2026年2月25日(水)正午より公開する。2025年に太田エロティック・マンガ賞を受賞した気鋭の漫画家・勝見ふうたろーが「マンガ・エロティクス・エフ」に参加。48ページにわたる新作読み切りマンガ『ぬめり』が、「エフ」ウェブサイトで2月25日(水)正午より無料公開される。子どものころのトラウマが要因で「水