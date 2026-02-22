ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで坂本花織が銀メダルを獲得し、ともに歩んできた中野園子コーチにも注目が集まった。フィギュアはコーチの存在感が強いスポーツである。ネットは、あの名伯楽を思い出す人が続出して…。「タラソワさん懐かしい。真央ちゃんを思い出します」「タラソワねｗ懐かしいｗ」「タラソワおばちゃまの相変わらずゴージャスでお元気そうな写真が回ってきて冬季オリンピックだなあと思う」と懐