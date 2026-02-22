侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流した。メジャー組では一番乗りとなった。メジャー１年目だった昨季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。オリオールズで唯一１年間ローテを守り、多くの一流打者と対戦してきた経験は国際大会でも心強い。１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献。準決勝