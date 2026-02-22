ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急が２１日、東京・国立代々木競技場第一体育館でアリーナツアー「ＲＥＡＬ？」を締めくくり、グループ初の東京ドーム公演を開催すると発表した。結成１５周年の節目に、当初から掲げていた夢を「ＲＥＡＬ」にし、８号車（ファンネーム）と喜びを共有。６月からは再びアリーナツアー「ＥＳＣＯＲＴ」を始動させ、１１月２５日開催のビッグエッグへといざなう。アンコール明けにサプライズが