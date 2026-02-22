「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は“ほろ苦”な対外試合デビューとなった。先発し、２回３安打３失点で降板。「課題がすべて出た試合。ゾーンで勝負できていない」と淡々と言葉を並べた。初回から直球の制球に苦しんだ。先頭の蝦名に四球を与えると、１死二塁からは対戦を熱望していた筒香に中越えの適時二塁打を浴び、先