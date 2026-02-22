「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）広島・佐々木が３安打１打点の大暴れ。オープン戦初戦で結果を残し、見事な“快幕”を飾った。２年目の飛躍が期待される中、「自分から仕掛けることができた。いいスイングができたと思います」と爽やかな表情で振り返った。対外試合４戦連続の「４番・三塁」で出場。二回先頭の第１打席、新外国人のコックスからチーム初安打となる左前打を