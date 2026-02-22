千葉県鴨川市のゴルフ場近くに、広大な緑が広がる景色があるのをご存知でしょうか？プレー前後にぜひ美しい景色を見ていただきたいです。今回は、「大山千枚田」をご紹介します！ 大山千枚田-千葉県鴨川市 千葉県指定名勝の「鴨川大山千枚田」。嶺岡山系で県内最高峰の愛宕山（標高408m）から北西約2kmに位置する。標高90mから150mにかけて、東西600mの傾斜地に大小の水田が広がっている。蛇紋岩のミネラル分と