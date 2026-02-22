元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が21日、自身のインスタグラムを更新。愛娘が3歳の誕生日を迎えたことを報告した。「本日、ぷくぷくちゃんのお誕生日3歳になりました」と愛娘が3歳の誕生日を報告。生まれてきてくれて、ありがとう私も本並さんのもとへ来てくれて、ありがとう」とつづった。「3年前の今日、難産ではありましたが無事に生まれてくれてよかったという日です」と丸山。「そして、私もマ