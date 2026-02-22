個性溢れる最安モデルの仕様とは？2026年2月19日、トヨタは新型「RAV4」のPHEVモデルを同年3月9日に発売すると発表しました。これにより、すでに販売が始まっているハイブリッド（HEV）2グレードに加え、「Z（PHEV）」と「GR SPORT」がそろい、6代目RAV4のラインナップが出そろうことになります。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新型「“四駆”SUV」の姿です！（30枚以上）選択肢が広がったいまだからこそ