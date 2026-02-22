私はミナミ。妊娠5か月です。夫のジュンタとは1年ほど前に結婚しました。付き合っている頃から「結婚したら母と同居してほしい」と言われていたため、新婚で同居することになっても、抵抗はありませんでした。義母は基本的には明るくて親切な人ですし、話していると楽しいです。しかし私には悩みがひとつ。義母はときどき、明確な理由もなくイライラし始めることがあるのです。義母の不機嫌に振り回される私はいつもヒヤヒヤ。これ