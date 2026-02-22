2月上旬、Xに投稿された“ある文章”が話題を呼んだ。学生だという投稿主は、「校則で禁止されているヘアスプレーを使ったら反省文を書かされた」とその内容を公開。これに対してXには「反省文とか聞いた事ない」「厳しすぎ」など多くの反応が寄せられた。校則違反などをした際、生徒指導の一つとして行なわれる「反省文」の実態について、行政や専門家に話を聞いた。 【画像】「生徒指導と言えるのか」と専門家が疑う事案