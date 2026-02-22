超特急が21日、東京・代々木第一体育館でアリーナツアー「REAL？」最終公演を開催し、11月25日に初の東京ドーム公演を開催することをサプライズ発表した。ついに東京ドームへの乗車券を手にした。アンコールのMCでリョウガ（31）が「15年間、本当に本当にいろいろなことがありましたが、今ここで、発表させてください」としんみりと話し始め、会場を静かにさせると、「東京ドーム決定しました！」と絶叫した。ファンからはどよめき