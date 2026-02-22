【モデルプレス＝2026/02/22】女優の唐田えりかが主演、霜降り明星のせいやらが共演する「101回目のプロポーズ」の続編ドラマ「102回目のプロポーズ」が、FODにて3月19日20時より1・2話配信、フジテレビ・及びフジテレビ系列局（一部地域を除く）にて4月1日23時より地上波放送されることが決定。あわせて、キービジュアルとスポット動画が公開された。【写真】28歳美人女優、美背中際立つノースリショット◆「102回目のプロポーズ