フィギュアスケート女子で2018年の平昌オリンピックで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワさん（23）が2026年2月19日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブニット姿を披露した。カメラに向かってポーズこの日のザギトワさんは、ノースリーブのニットコーデで、音楽にあわせて踊る動画を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、グレー系の色合いのノースリーブのハイネックのニットトップス、淡いカラーのデニムを