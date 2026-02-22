スイング時にバランス良く立つ為には！？ 後方から見たときの前傾角とヒザの屈曲角をイコールにする キープレフトでスイングする前提でバランスよく立とうとすると、誰もが重心を落とします。どうやって重心を落とすかといえば右ヒザを曲げる。これでアドレスが安定するわけですかӜ