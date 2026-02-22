◆米大リーグオープン戦ツインズ２―７レッドソックス（２１日・米フロリダ州フォートマイヤーズ＝リーヘルススポーツコンプレックス）ＷＢＣ米国代表に選出されているツインズのＪ・ライアン投手（２９）が先発予定だった２１日（日本時間２２日）のレッドソックス戦の登板を開始約１５分前に回避したと、ボストンの地元メディア「マスライブ」でレッドソックス番を務めるＣ・コティーロ記者が自身のＸで伝えた。ツインズの