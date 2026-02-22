★バスキュール（東京２Ｒ・３歳未勝利＝１０時３５分発走）初戦は中山のダート１８００メートルで３着に好走したナダル産駒。スタートがひと息で行き脚もつかなかったが、前残りの流れにもかかわらず上がり最速の末脚で上位争いに加わった今回は左回りに条件が変わるものの、日曜の東京では唯一の「盤石」ジャッジが出た１頭。コンディション指数も厩舎指数もメンバートップの数値を算出している。★サトノレクタス（阪神