▼福岡県（福岡管区気象台・２２日５時）【福岡地方】くもり時々晴れ【北九州地方】くもり時々晴れ【筑豊地方】くもり時々晴れ【筑後地方】くもり一時雨▼佐賀県（佐賀地方気象台・２２日５時）【南部】くもり一時雨【北部】くもり一時雨▼長崎県（長崎地方気象台・２２日５時）【南部】くもり一時雨【北部】くもり一時雨【壱岐・対馬】晴れ時々くもり【五島】くもり後晴れ▼熊本県（熊本地方気象台・２２日５時）【熊本地方】くも