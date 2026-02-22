◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ３―０フィリーズ（２１日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、米フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地にある本拠地球場でオープン戦の初戦となったフィリーズ戦に「６番・三塁」で先発出場。２打数無安打の“デビュー”となった。第１打席は遊ゴロ、第２打席は三ゴロ。５回の守備から後退した。初安打はお