◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、男子で初五輪を８位で終えたイリア・マリン（米国）が失意のフリーから９日ぶりにファンの前で演技した。「ＦＥＡＲ」を演じ「このプログラムや曲は、自分の心に響くもので、この五輪に向けた１年、自分が感じてきたことをそのまま表している」と思いを