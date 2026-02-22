俳優の深田恭子（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。父との2ショットを公開した。【写真】「映画のワンシーンみたい」深田恭子が公開した父との“相合い傘”2ショット投稿では「MBS『痛快！明石家電視台』35周年スペシャルに出演させていただきました」と報告。番組内で父について話をしていた深田は、「父との一枚。雨の日の銀座を相合傘して歩いているところです」と父と深田の後ろ姿をとらえた2ショットをアップした