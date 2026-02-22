アメリカのトランプ大統領は、連邦最高裁の関税措置を違法とする判決を受け、全世界に対し10％の新たな関税を課すと発表していましたが、一夜明けた21日、15％に引き上げると発表しました。トランプ大統領は20日、連邦最高裁がトランプ政権による各国への関税措置を違法とする判決を出したことを受け緊急会見を行い、日本を含む全世界に10％の新たな関税を24日から発動すると発表していました。しかし、トランプ大統領は一夜明けた