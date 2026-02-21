パニック障害は、突然の強い不安や恐怖を伴う発作が特徴的な精神疾患ですが、一部の性格傾向や生活環境を持つ方はより発症しやすいとされています。 本記事では、パニック障害になりやすい人の特徴を中心にご紹介します。 ぜひ最後までお読みください。 ※この記事はMedical DOCにて『「パニック障害になりやすい人」の特徴はご存知ですか？症状や治療法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります