プレミアリーグ第27節が21日に行われ、マンチェスター・シティとニューカッスルが対戦した。両チームの対戦はこれが今季4度目となる。昨年11月の第12節ではニューカッスルが勝利したが、カラバオ・カップ準決勝ではマンチェスター・シティがファーストレグとセカンドレグのいずれも勝利した。3月7日にもFAカップ5回戦で再び激突する両チーム。今回はどちらに軍配が上がるのか注目が集まるところだった。試合は、マンチェスタ