●信用売り残減少ランキング【ベスト50】 ※2月13日信用売り残の2月6日信用売り残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1592銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． 信越化 -7,8661,2792.72 ２． セグエＧ