春夏通算8度の甲子園出場を誇る高校野球の強豪・神港学園（兵庫）の「硬式野球部創部100周年祝賀会」が21日、兵庫県神戸市内のホテルで開催された。1926年創部の同校を県内屈指の強豪まで育て上げた前監督の北原光広氏（72）、息子で現監督の直也氏（46）を始め、OB、同校関係者らが一堂に会し、節目を祝った。あいさつに立った北原光広前監督は「100年のうち、私はたった36年しか神港学園の監督をすることができませんでした