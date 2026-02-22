男性9人組「超特急」が21日、全国アリーナツアーの最終公演を東京・国立代々木競技場第1体育館で行った。終盤に、11月25日に初の東京ドーム公演を開催することを発表。結成15年の節目で迎える夢舞台に向けて、リーダーで、3号車のリョウガ（31）は「8号車（ファンの総称）というメンバーを含めて『超特急』に金メダル！」と、ミラノ・コルティナ冬季五輪にかけて喜びをかみしめた。8号車への報告はアンコールの最中。リョウガ