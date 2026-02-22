室内に入ると優しく広がる香り。心身がリラックスしていく…。コンディションを整える目的で、侍ジャパンの宮崎事前合宿に設置された「リカバリールーム」が報道陣に公開された。侍ジャパンのオフィシャルパートナーを務めるTENTIAL社が準備し、選手はベッドチェアを自由に利用でき、仮眠、瞑想（めいそう）、ストレッチなどができた。冬季五輪もしかり、時差と戦う選手は大変だ。侍ジャパンは1次ラウンド突破なら、3月10日午