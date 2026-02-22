「オープン戦、中日１−１阪神」（２１日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）阪神先発の高橋遥人投手が２回４安打１失点。初回から二回にかけて４者連続三振を奪うなど、持ち前の制球力と球威を発揮した。その後は才木、伊藤将、伊原が継投し無失点。開幕ローテを争う投手陣が力を示した。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏が各投手の内容を分析し「順調な仕上がり」と高評価を下した。◇◇阪神は今季の先発ローテ候補が次