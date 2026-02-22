◇オープン戦阪神1―1中日（2026年2月21日北谷）オープン戦初戦の最初の守り、1回裏先頭の中日・岡林勇希が打席に立った。阪神新外国人の遊撃手キャム・ディベイニーの守備位置に「深いな」と思った。初めて見る打者で、その俊足を知らないのだろう。すると、ボテボテのゴロが二塁キャンバス寄りに転がった。ディベイニーは処理するまで、自然と打者走者の走りが目に入る。焦ったのだろう。ボールを握り替える際にジャッ