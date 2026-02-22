女優の中谷美紀（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫でドイツ出身のビオラ奏者・ティロ・フェヒナー氏（58）と舞踏会を楽しむ様子を公開した。ウィーン国立歌劇場で行われたという毎年恒例の舞踏会の連続で投稿している中谷。「ダンスホールでワルツやカドリーユが踊られ、ロージュでは華やかな宴が繰り広げられる傍らで、ミシュラン三つ星レストラン、シュタイアーエッグのポップアップレストランや、ヒールの修理、