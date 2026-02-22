「上前津昭和のくらし館」を運営する斎藤要一さん（右）と妻立子さん＝名古屋市名古屋市中心部、地下鉄上前津駅近くの14階建て新築マンション1階に2025年11月、昭和の日本式住居を紹介する私設資料館「上前津昭和のくらし館」が開館した。この土地で過ごした斎藤要一さん（83）と妻立子さん（80）が二人三脚で運営。「古き良き昭和の生活の工夫を感じてもらい、地域のつながりが復活するきっかけにしたい」と意気込む。（共同通