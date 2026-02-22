ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）のエンゼルスとのオープン戦（アリゾナ・テンピ）に先発登板し、２回途中を３安打２失点、３奪三振で投げ終えた。昨季のワールドシリーズＭＶＰの登場にスタンドが大きな声援に包まれる中、山本は初回を三振、ニゴロ、三振と１３球でテンポよく仕留める完ぺきな投球を披露した。しかし、２回は先頭のソレアに左翼線に二塁打を許すと、続くアデルの左翼フェンス手前