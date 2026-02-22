ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）も登場した。日本スケート連盟公式インスタグラムは1枚の画像を投稿。会場で“超大物”と対面したことが反響を呼んでいる。この日着用した水色の衣装を身にまとい、満面の笑顔を見せている鍵山。その後方にいるのが、伝説的なアクションスターである俳優のジャッキ