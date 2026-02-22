Googleは「Google I/O 2025」において、Android Autoで駐車中に動画を視聴できるようになると発表しました。特にEV（電気自動車）ユーザーにとっては、充電の待ち時間などを有効活用できるうれしいアップデートになるはずですが、いまだ実装には至っていません。 ↑駐車中動画が現実味を帯びてきた。 そんななか、Android Autoの最新ベータ版で、動画アプリのサポートを示唆する新たな手がかりが見つかったと報じられていま