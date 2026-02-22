これからアウターを買うなら、春先まで使いやすい軽めのジャケットが正解かも。トレンド感のあるコーデを目指したい大人女性には、【GU（ジーユー）】の人気アイテムがおすすめ。今回、注目したのはデニム調の生地を使った「ジップジャケット」。大人カジュアルになじむデザインなので、ぜひ早めにチェックしてみて。 春先まで使えるデニム調ジャケット 【GU】「コットンジップアップジャケット」