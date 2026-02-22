心配と不安の中での義母の施設入所。しかし、認知症を患う義母の思いがけない一言で、家族の空気がふっと和らいだのです。「認知症も悪いことばかりじゃない」と感じた、筆者の友人Mさんの体験談です。 ぶつかりながら続けてきた同居生活 Mさんは、結婚当初から義実家での同居生活を続けてきました。義母とは性格も価値観も違い、これまで何度もぶつかってきました。義母が高齢になり、体力の衰えが目立ち始めた頃、デイサ