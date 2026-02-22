飼い主さんの外出を阻止しようと、腕に噛みついている猫さん。駄々をこねるような姿が可愛らしいと動画は3.9万回以上も再生され、「出かけられない笑」「猫ちゃん、とても可愛いですね～」とのコメントが集まっています。 【動画：出かけようとしたら、ネコが腕をつかんできて…絶対に無視できない『可愛すぎる行動』】 飼い主さんの外出を阻止したい猫さん TikTokアカウント「Roy♛︎」さまに登場したロイく