【マクドナルド】では2月4日から「行った気になる！ N.Y. バーガーズ」を販売中。2022年、2023年、2025年にも登場した人気シリーズで、ニューヨーク気分が楽しめるボリューミーなバーガー。迫力のある四角いオリジナルバンズが特徴です。今回のシリーズでは、3種類のN.Y.バーガーズに加えて、朝と夜の限定メニューが登場。そこで今回は、朝も夜も