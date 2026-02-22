今日22日(日)は全国的に暖かい南よりの風が強まってきて、「春一番」となる可能性もあります。西日本では大気の状態が不安定になり、所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。南風が強まる西日本は変わりやすい天気今日22日(日)も、多くの所で晴れるでしょう。ただ、晴れをもたらす高気圧は次第に東へ移り、大陸方面からは前線を伴った低気圧が進んできます。この低気圧に向かうように、広い範囲で南よりの風が吹き、次第に強まるで