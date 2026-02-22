塩貝健人は後半20分から途中出場したドイツ・ブンデスリーガ、ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が現地時間2月21日、リーグ第23節のアウクスブルク戦で移籍後初ゴールをマークした。加入後、5試合目で結果を出した20歳のストライカーに、ファンは「やっぱバケモンや」と歓喜している。ベンチスタートとなった塩貝は1-1の後半20分から途中出場。待望の瞬間が訪れたのは、そこからわずか6分後。味方がカウンターを仕掛けると、塩貝は