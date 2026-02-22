江戸川区が陸上競技場を改修へ東京都江戸川区は「スピアーズえどりくフィールド（江戸川区陸上競技場）」をJリーグ開催に必要な1万5000人収容の球技場への改修する整備事業を発表した。“えどりく”は関東サッカーリーグ1部の東京23FCやラグビーのクボタスピアーズ船橋・東京ベイのホームスタジアムとして使用されている。現在の収容人数は6784人。Jリーグが定めるスタジアム基準はJ2で1万席、J1で1万5000席が必要となっている。