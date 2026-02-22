ダンスボーカルグループ「超特急」が２１日、東京・代々木体育館でアリーナツアーの最終日を迎え、１１月２５日に自身初の東京ドーム公演を行うことをライブ中に発表した。公演は、ゲームをテーマにしたストーリー仕立ての構成。ツアータイトルにも掲げた最新曲「ＲＥＡＬ」で幕を開け「ＮＩＮＥＬＩＶＥＳ」など２３曲を披露した。超特急にとって、東京ドーム公演は２０１１年の結成当初から目標に掲げてきた場所。結成１