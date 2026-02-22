ダンスボーカルグループ「超特急」が２１日、東京・代々木体育館でアリーナツアーの最終日を迎え、１１月２５日に自身初の東京ドーム公演を行うことをライブ中に発表した。超特急にとって、東京ドーム公演は結成当初から目標に掲げてきた場所。結成１５周年の節目に念願の発表となり、８号車（ファンネーム）とともに喜びを分かち合った。開演前に、９人は報道陣の取材に対応。タクヤが「８号車のみなさんには『お待たせしま