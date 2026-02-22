２４年夏の甲子園に出場し、掛川西の６０年ぶり夏１勝に貢献した主将の鈴木脩平内野手（１８）がこのほど、立命館大文学部に指定校推薦入試で合格した。１６６センチと小柄ながら走攻守３拍子そろったプレーが持ち味。２年時に出場した甲子園での２試合では９打数５安打２打点をマークした鈴木は「大学日本代表になる」と意気込んだ。昨年１１月、明治神宮大会で初の準優勝を果たした立命大を進学先に選んだ。野球に対する真剣