今年１月、聖地・花園で大暴れを見せた岡村徹が、静岡高ラグビー部から強豪・帝京大に進学する。１７６センチ、１１２キロの１８歳は「帝京のスクラムを支えられるフロントローになりたい」と希望に胸を膨らませた。スポーツ歴は多彩。幼稚園時からラグビーを続けながら、わんぱく相撲で全国を経験。柔道にも打ち込んだ。５０メートル６秒８と脚力もある。高い運動能力を認められ、県内の強豪校から誘われた。それでも静岡高と